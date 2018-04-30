Adana Tabip Odası: Sağlığın siyasetini yapmaya devam edeceğiz

Adana Tabip Odası Genel Kurulunda tek listeyle girilen seçimleri, Etkin Demokratik Hekimler Grubu kazandı.

Adana Tabip Odası seçimlerini gerçekleştirdi. Seçimlere tek listeyle giren Etkin Demokratik Hekimler Grubu kazandı. 2018-2020 dönemi Adana Tabip Odası başkanlığını yürütecek olan Prof. Dr. Ahmet Hilal, yaptığı konuşmada, tek listeyle seçimlere girilmesine rağmen çok sayıda üyelerinin sandığa gelerek oy kullandığını belirtti. Hem üyelerine hem de bu zor dönemde yönetim kurullarında görev almayı kabul eden tüm hekim arkadaşlarına teşekkür eden Hilal “Biliyoruz ki hukukun olmadığı, insan haklarının önemsenmediği, yaşamın değil ölümün kutsandığı yerlerde ‘sağlıklı insan’ olmaz. İstediğiniz kadar lüks hastaneler yapın, son model teknolojiler getirin sağlıklı insanın tanımı olan ‘fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halini’ sağlayamazsınız. Bu nedenle bizi siyaset yapmakla eleştirenlere, sağlığın siyasetini yapmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.

TÜM HEKİMLERİN YANINDA OLACAĞIZ

İktidarın, TTB konusundaki düşüncelerinin düşmanca olduğunu bildiklerini, iktidarın ele geçiremediği tüm meslek örgütleri ve kurumlarda olduğu gibi tabip odalarını da parçalamaya, etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını gördüklerini ifade eden Hilal, “Birinci basamak aile sağlığı merkezlerinden üniversitelere, iş yeri hekimlerinden, mesleğinden ihraç edilenlerden ataması yapılmayan genç meslektaşlarımıza kadar tüm hekimlerin sesi olmaya çalışacak ve her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Hilal başkanlığında Adana Tabip Odasında yeni dönemde Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Ayşe Nur İzol Torun, Dr. Ergün Vijdan, Dr. Gürsel Özgür, Dr. Muhsin İnal ve Dr. Mürşit Enis Akyüz görev yapacak. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:46

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