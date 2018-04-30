Okulda ‘kandil’ kutlaması tepkiyle karşılandı

Antalya'da bulunan Ali Rıza Altuntaş Ortaokulunda öğrencilerin okuldan çıkartılarak Regaip Kandili kutlaması yaptırılması tepkiyle karşılandı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde Ali Rıza Altuntaş Ortaokulunda öğrencilere, dışarıya çıkartılarak Regaip Kandili kutlaması yaptırılması veliler ve Eğitim Sen tarafından tepkiyle karşılandı. Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kazdir Öztürk Evrensel’e yaptığı açıklamada yaşanan olayı ‘Eğitimde şeriata doğru hızla ilerliyoruz’ diye değerlendirdi.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM BİTİYOR

Okullarda her gün yeni bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Öztürk, imam hatip okullarının dışındaki okullarda da artık dini eğitimin dayatıldığını gördüklerini söyledi. “AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığının izlediği bu politikalarla okullar hızla bilimsel, kamusal ve laik eğitimden çıkarılıyor” diyen Öztürk, imam hatip okullarının eğitimde gösterdiği başarısızlık ortadayken adeta bu durum görmezden gelinerek eğitimde uyguladıkları yanlış politikaları ısrarla tüm okullara yaymaya devam ettiklerini belirtti. Kepez’de bulunan okullarda eğitim ve müfredat dışı dini uygulamaların arttığını gördüklerini anlatan Öztürk “Biz, AKP iktidarının ve MEB’in eğitim ve öğretimde varmak istediği şerri, faşist ve gerici eğitimin karşısında mücadele ederek, laik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Okullarımızda uygulanmak istenen bu çağ dışı uygulamaların takipçisi olacağız” diye konuştu. (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:36

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