NBA Play-Off: Cleveland, Indiana’yı LeBron James’in 45 sayısıyla geçti

NBA’de 7 maça uzayan Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers serisinde kazanan LeBron James’in 45 sayılık performansıyla Cavaliers oldu.

NBA Play-Off’larında konferans yarı finaline kalan son takım Cleveland Cavaliers oldu. Cleveland, LeBron James’in klasik Play-Off performanslarından birini ortaya koyduğu 7. maçta Indiana Pacers’ı 105-101 yendi ve seriyi 4-3 kazandı.

Maça 7’de 7 saha içi şut isabetiyle başlayan, ilk yarıyı 16’da 11 isabet ve 26 sayıyla tamamlayan LeBron James, ilk 35 dakika boyunca sahadan hiç çıkmadı. James, krampların baş göstermesi sonucu 3. çeyreğin sonu ve 4. çeyreğin başında kenara geldi. Bu dakikalarda Kevin Love başta olmak üzere takımın diğer parçaları kritik basketlere imza atarak Cavaliers’ı önde tuttu.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

James maçı 25’te 16 şut isabetiyle 45 sayıyla tamamlarken istatistiklerine 9 ribaunt 7 asist 4 top çalma ekledi. 33 yaşındaki basketbolcu, bu maçta yaptığı top çalmalarla Scottie Pippen’ı geçti ve Play-Off tarihinin en çok top çalan oyuncusu oldu.

LeBron James, Indiana Pacers serisini 34.4 sayı(yüzde 55.3 saha içi şut isabet oranı) 10.1 ribaunt 7.7 asist 1.4 top çalma 1.0 blok 3.7 top kaybı ortalamalarıyla tamamladı. James, maç başına 41.1 dakika sahada kaldı.

OLADIPO YETMEDİ

Cavaliers’ta Tristan Thompson 15 sayı 10 ribauntla oynarken Kevin Love 14 sayı kaydetti.

Indiana Pacers’ta ise Victor Oladipo 30 sayı 12 ribaunt 6 asist 3 top çalma, Darren Collison 23 sayıyla mücadele etti.

CAVS’İN RAKİBİ TORONTO

Cleveland Cavaliers, konferans yarı finalinde Doğu’da normal sezonu lider tamamlayan, ilk turda ise Washington Wizards’ı 4-2’yle geçen Toronto Raptors’la karşılaşacak. Ev sahibi avantajının Raptors’ta olacağı seri, Türkiye saat ile (TSİ) 1 Mayıs’ı 2 Mayıs’a bağlayan gece, saat 03.00’te oynanacak maçla başlayacak.

HOUSTON, UTAH’I RAHAT GEÇTİ

Batı Konferansı yarı finalinde ise Houston Rockets, Utah Jazz’a sahasında şans tanımadı: 110-96. Maça hızlı giren, ilk çeyreği 34-21, devreyi 64-39 önde geçen Rockets’ta James Harden 41 sayı 8 ribaunt 7 asistle oynadı. Teksas ekibi maç boyunca 32’ce 17 üçlük isabeti bularak yayın gerisinden yüzde 53.1’lik bir yüzde tutturdu.

GÜNÜN PROGRAMI

NBA’de bu gece TSİ 03.00’te Doğu Konferansı yarı final mücadelesinde Boston Celtics, Philadelphia 76’ers’ı ağırlayacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 07:35

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