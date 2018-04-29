Zürih'te 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Türkiye basını anlatıldı

Zürih'teki 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Türkiye'de Basın Özgürlüğü' konulu söyleşide muhalif basına yönelik baskılar anlatıldı.

Zürih’te 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen politik programlardan, “Türkiye’de Basın Özgürlüğü” konulu söyleşiye Evrensel Editörü Çağrı Sarı, Sendika.org’dan Önder Özdemir ve DİHA’dan Hülya Emeç katıldı. Simultane çevirinin de yapıldığı söyleşide, yayın kuruluşları yayıncılık hayatına başlama ve çalışma koşulları hakkında bilgi verdi. Evrensel’in gerçeğin habercisi, ezilenlerin, işçi ve emekçilerin sesi olma iddiası ve çabasıyla 23 yıldır yayınını sürdüren, karşılaştığı baskı ve engellemelere rğamen çizgisinden taviz vermeden yayımcılığına devam ettiğimi anlatan Sarı, haber takibi ve yöntemlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kürt basınının karşılaştığı zorluklar ve JİNHA’nın yayın hayatını değerlendiren Hülya Emeç, kadınların basın ve haberciliğe katılımı ve karşılaştıkları zorlukları aktardı. Önder Özdemir, Sendika.org’un çalışmalarını ve kuruluş sürecini anlattı.

MUHALİF BASIN VE BASKILAR ANLATILDI

Türkiye’de havuz ve yandaş medya dışında yayın yapan muhalif basının, Kürt basınının baskılara, engellemelere ve kapatılmalara karşı yayımcılık mücadelesini sürdürmeye, halkın doğru haber alma hakkının güvence içinde kalmasını sağlamaya çalışma gayreti içinde olduklarını, yüzlerce gazetecinin gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu oldukları anlatıldı.Türkiye’de muhalif basınla dayanışma ve abone olarak destekleme çağrısının yapıldığı söyleşiye katılan dinleyiciler de konutla ilgili sorular sorarak bilgi aldılar. (Zürih/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 23:09

www.evrensel.net