Üniversiteli kadınlar eşitlik istiyor

Adana Çukurova Üniversitesinde okuyan kadınlar eşitlik talebi ile 1 Mayıs’a katılacaklarını söyledi.

Seren ELATAŞ

Adana

Adana Çukurova Üniversitesinde okuyan kadınlar her alanda var olmak için eşitlik talebi ile 1 Mayıs’a katılacaklarını söyledi.

1 Mayıs’ın yok sayılan emekçilerin birlik ve mücadele günü olduğunu söyleyen İşletme bölümü 3. sınıf öğrencisi Merve, “En çok da kadınların günü. Kadınlar, hem işe giderler, çalışırlar, yetmezmiş gibi eve giderler yine durmazlar” dedi. Eşitlik için alanda olacaklarını ifade ede Merve, “Emeklerimizin hor görülmemesi, karşılık bulması umuduyla 1 Mayıs’ta güçlü bir şekilde bulunmalıyız” dedi.

HAKSIZLIĞA KARŞI 1 MAYIS’A

Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü son sınıf öğrencisi Gizem ise “Çalışan kadınlar kadın oldukları için çok iş veriliyor ve iş paraya gelince de hakları verilmiyor, eziliyorlar. Kadınlar evde, işte, yaşamlarının her alanında hor görülüyor. Kadınlar olarak bizler 1 Mayıs’ta haksızlığa karşı alanlarda olmalıyız” dedi.

İktisat bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülsüm de şunları söyledi: “Her yerde sesimizi duyurmamız engelleniyor. Sen, ben, biz... Çevremizde yaşanan şiddete, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı çıkmalıyız. Kız çocuklarımız erken yaşta evlendirilmemeli, kadın okumalı ve okutmalıdır. Haklarımızı sonuna kadar savunarak, öğrenci, anne, işçi, memur kadınlar olarak taleplerimizle 1 Mayıs’ı kutlamalıyız” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 22:32

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