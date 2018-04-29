Derbide yüzü gülen Galatasaray oldu: Galatasaray: 2- Beşiktaş: 0
Derbinin kazananı 23'üncü dakikada Fernando ve 70'inci dakikada Garry Rodrigues'in golleriyle Galatasaray oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti.
Zorlu maçta eşitlik 23’üncü dakikada bozuldu. Nagatomo’nun altıpas çizgisine gönderdiği topa hareketlenen Fernando Reges, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
65’inci dakikada, Beşiktaş ceza sahasındaki Bafetimbi Gomis, Dusko Tosic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem Fıray Aydınus, Tosic’i kırmızı kartla oyundan attı.
Penaltıyı kullanan Gomis’in vuruşunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu önünde bulan Garry Rodrigues’in vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.
70’inci dakikada Linnes’in ara pasına hareketlenen Garry Rodrigues top ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı.
Maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 66 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
Haftaya 2’nci sırada giren Beşiktaş ise 62 puanda ve 4’üncü sıraya geriledi.
Takımların ilk 11'leri şöyleydi:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (SPOR SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 21:38
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