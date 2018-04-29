Matematik öğretmeni, 2 öğrenciye istismardan tutuklandı

Bursa Gemlik'te 60 yaşındaki matematik öğretmeni Ahmet Ayhan, iki öğrencisine cinsel istismar bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kız öğrencisine istismarda bulunduğu öne sürülen orta okul Matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K. (60), tutuklandı.

Gemlik ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K.'nin, kızına tacizde bulunduğunu öne sürüp, suç duyurusunda bulundu. Olayın duyulmasının ardından bir başka veli daha kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Ahmet Ayhan K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ayhan K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Bursa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 16:54

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