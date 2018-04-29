Real Madrid ile Bayern Münih rövanşını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanacak Real Madrid-Bayern Münih maçını hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği açıklandı.Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Eyisoy olacak.

25 Nisan’da Almanya’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, 1 Mayıs’ta rövanş karşılaşmasında Bayern Münih’i evinde ağırlayacak. Maç saat 21,45'te başlayacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 12:44

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