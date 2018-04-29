ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi toplulukları tarafından düzenlenen 4. ODTÜ Bilim Günleri başladı

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi toplulukları tarafından düzenlenen 4. ODTÜ Bilim Günleri başladı. Merkez Mühendislik ve Fizik Bölümü Üçlü Amfi binasında gerçekleşen ve iki gün sürecek olan etkinlikte, Amatör Astronomi Topluluğu, Bilim ve Gelecek Topluluğu, Biyoloji ve Genetik Topluluğu, Evrim Ağacı, Felsefe Topluluğu, Fizik Topluluğu, İstatistik Topluluğu, Kimya Topluluğu, Matematik Topluluğu, Psikoloji Topluluğu, Sosyoloji Topluluğu ve Tarih Topluluğu sorumluluk aldı.“Işık kirliliği nedir?”, “Sinir Bilimde Kök Hücre Teknolojisi”, “Evrim ve Diyalektik Materyalizm”, “Sosyal Bilimlerin Unutulan Kavramı: Devrim” gibi birçok farklı tartışmanın yer alacağı etkinlik, yarın yapılacak “Türkiye’de Eğitim: Bugünü ve Yarını” başlıklı forum ile son bulacak.

IŞIK KİRLİLİĞİ MELATONİN HORMONUN SALGILANMASINI DÜŞÜRÜYOR

Doç. Dr. Bülent Arslan’ın “Işık Kirliliği Nedir?” başlıklı sunumu, Kopernik’den Galileo’ya, Van Gogh’un “Yıldızlı Gece” tablosundan , Nazım Hikmet’in “Delikanlım İyi Bak Yıldızlara” şiirine, gökyüzünün ve yıldızların insanoğluna verdiği ilhamın tartışılması ile başladı. Kapitalizmin gelişmesiyle, git gide daha fazla insan yığınına ev sahipliği yapan metropollerdeki verimsiz aydınlatmaların bu ilhamı insanlığın elinden alabileceğini belirten Arslan, içerisinde Türkiye’den de örneklerin bulunduğu slaytlarında, gereksiz enerji kullanımını anlattı. Aslan, ışık kirliliğinin gece avlanan canlılar, ışığı denize ulaşmak için kullanan karetta karetta kaplumbağaları gibi soyu tükenme tehlikesindeki hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Işık kirliliğinin insanları da olumsuz etkilediğini ifade eden Aslan, uyurken ışıksız ortamda üretilen ve bağışıklık sistemini güçlendiren Melatonin hormonunun salgılanmasınınışık kirliliği nedeniyle düştüğünü belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Nisan 2018 11:51

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