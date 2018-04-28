İnşaatta 7'nci kattan düşen Suriyeli işçi öldü

Sivas'ta çalıştığı inşaatın 7'nci katından düşen 19 yaşındaki Suriyeli Halid Hassun yaşamını yitirdi.

Yine bir inşaatta iş cinayeti yaşandı. Sivas'ta inşaatta düşen mülteci işçi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 10'uncu Sokak üzerindeki bulunan 7 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Suriyeli Halid Hassun, en üst katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hassun'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. Genç işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli işçi yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inşaatın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Sivas/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 18:14

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