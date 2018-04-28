Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’te  
Fotoğraf: AA

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’te  

    • 28 Nisan 2018 17:36

    Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

    Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig’e yükseldi.
     
    Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Ankaragücü de Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen 2. takım oldu. (SPOR SERVİSİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 17:40
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Rizespor