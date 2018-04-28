Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig’e yükseldi. Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 17:40
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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’te
28 Nisan 2018 17:36
Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig’e yükseldi.
Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Ankaragücü de Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen 2. takım oldu. (SPOR SERVİSİ)
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