Almanya’da rüşvet karşılığı iltica skandalı

BAMF Bremen Şubesi eski daire başkanının rüşvet karşılığı iltica hakkı verdiği ileri sürüldü.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Bremen Şubesinin eski daire başkanının işten çıkartılarak hakkında soruşturma başlatılması tartışmalara yol açtı. Bild gazetesi, şube başkanının rüşvet karşılığında iltica hakkı verdiğini ileri sürdü.

Basında yer alan haberlere göre, Bremen BAMF’ın kadın yöneticisi, dairenin sistemine girerek çoğu Êzidi olmak üzere 1200 sağınmacının başvurusuna onay verdi. Bremen Savcılığı ise “Sığınma başvurularının kötüye kullanıldığı ve organize suç işlendiğine dair şüphelerin bulunduğunu” açıkladı. “Braunschweiger Zeitung” gazetesi ise BAMF’ın Bremen Şubesi eski yöneticisinin Êzidîlerin iltica başvurularına onay vermeyi para karşılığında yapmadığını yazdı. “Büyük bir skandalın olmadığı”, insani amaçla iltica hakkının verilmesi olduğu halde bu durum basın tarafından günlerde abartılarak “büyük bir skandal” olarak gösterildiği ileri sürüldü. Ancak iddialar üzerine Dairenin Bremen şubesinde yaklaşık 4 bin 500 başvurunun yeniden inceleneceği öğrenildi. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 17:14

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