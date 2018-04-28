Norveç 1 Mayısı: İş güvenliği için mücadeleye!

Norveç genelinde işçiler ve emekçiler, 1 Mayıs'a işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması talebiyle katılacak.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a üç gün kala, Norveç genelinde işçiler ve emekçiler, 1 Mayıs’ı Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsö başta olmak üzere tüm ülkede kutlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl Norveç’in bir çok yerinde öne çıkan talepler ise “Yaşanabilir ve adil bir emeklilik hakkı için mücade”, “Geçici sözleşmelere hayır”, “İş güvenliği için mücadele” oldu.

Norveç İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (LO) Stavanger kentinde “Sabit iş, değerli iş hayatı” Bergen’de geçici işçi çalıştırmaya karşı “kadrolu çalışma”, Trondheim’da ise “Adil bir emeklilik” taleplerini öne çıkardı.

EKONOMİK VE SİYASİ TALEPLER BİR ARADA

Başkent Oslo’da ise 1 Mayıs mitingi, “Birliktelik çalışıyor-Vurguncuları durdur” temel sloganıyla, her yıl olduğu gibi yine Youngstorget alanında başlayacak.

Norveç 1 Mayıslarında sağ siyasete, patron örgütlerine, konut vurguncularına, cinsel taciz ve istismara karşı mücadelenin yanı sıra 6 saatlık iş günü/30 saatlık haftalık çalışma süresi talepleri de öne çıkacak. 1 Mayıs gösterilerinde ayrıca Filistin’e yönelik İsrail saldırılarının da protesto edilmesi, Yunanistan emekçileriyle dayanışma ve borçların silinmesi çağrıları da yapılacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 17:06

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