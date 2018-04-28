Ankara'da demokratik kitle örgütlerinden seçim çağrısı

Ankara’da demokratik kitle örgütleri, Cumhurbaşkanlığına ilişkin beklentilerini açıkladı.

Ankara'da demokratik kitle örgütleri bir araya gelerek seçimlere katılım çağrısı yaptı.

Mülkiyeliler Birliğinde yapılan basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, OHAL’in yedinci kez uzatıldığına dikkat çekerek, “Her uzatma kararının gerek ekonomi ve gerekse demokrasi açısından derin yaralar açtığını, siyasal bir krize ekonomik krizin eşlik ettiğini kaygı ile izlemekteyiz”dedi. Demokratik seçimin özüne aykırı biçimde seçim kararı alındığını ifade eden Candan, “ Baskın seçim çalışmalarının başladığı bu günlerde, bizler, OHAL koşullarında seçime gitmenin yurttaş iradesinin özgürce açığa çıkışını engelleyeceğini düşünmekle birlikte, seçimin Türkiye’nin demokratikleşmesi ve en temel insan haklarının hayata geçirilmesi için bir olanağa çevrilebileceği düşüncesindeyiz”diye konuştu.

‘GELECEĞİMİZİ STRATEJİK AKILLA YÜRÜTECEĞİZ’

Yurttaşların seçime katılmasına çağrı yapan Tezcan, “Bu iki ay içinde, bireysel enerjimizi ve zamanımızı toplumsal enerji ile buluşturarak ortak geleceğimizi kurmak zorundayız” dedi.



Cumhurbaşkanı adaylarından taleplerini Candan, “Barajın kaldırıldığı, çoğulcu bir parlamenter düzene geçiş. Güçler ayrılığı ilkesi ve yargı bağımsızlığı. Cumhuriyet değerlerini ileriye taşıyan laik, özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasi. Evrensel hukuk ve insan hakları ilkelerinin uygulanması. Yurtta barış dünyada barış ilkesinin gözetilmesi. Başkanlık imtiyazlarının ve AOÇ’de hukuka rağmen yapılan mekanın kullanılmaması” şeklinde sıraladı.



Candan, “Tam da ülkemizin böylesine zor günlerden geçtiği bir dönemde ortak geleceğimizi şekillendirme iddiasındaki bu kararlılığımızı stratejik akılla yürüteceğimizi bir kez daha ilan ederiz”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 16:26

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