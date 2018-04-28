Bolu'da yemekten zehirlenen kadın öğrencilerin tedavisi tamamlandı

Bolu'da, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kadın yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 53 öğrencinin tedavileri tamamlandı

Bolu'da Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kadın yurdunda 53 kişi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TAVUK VEYA TATLI ŞÜPHESİ

Yurtta öğrencilere verilen akşam yemeğinde; mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlı olduğu öğrenildi. Öğrencilerin mide şikayetlerinin nedeninin hangi yiyecekten kaynaklandığı ile ilgili incelemeler sürerken, tavuk ya da sütlü tatlının öğrencilerin rahatsızlanmasında etken olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın ardından, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın Şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Açıklamada "Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hastanede bir süre müşahede altında bekletilen öğrenciler, şikayetlerin tamamen ortadan kalkmasının ardından taburcu edildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 12:23

www.evrensel.net