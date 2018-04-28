Hema’da işçi kıyımı ve izin dayatması

Çerkezköy'de kurulu bulunan Hema Endüstride işten çıkarmalar ve zorunlu izin dayatması yaşanıyor.

Tuncay SAĞIROĞLU

Çerkezköy

Çerkezköy OSB’de 2 bin içinin çalıştığı Hatta Holdinge ait Hema Endüstride daralma gerekçesiyle bir taraftan işçi kıyımı yaşanırken, kalan işçiler ise izine çıkarılıyor.

Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikada bazı bölüm şefleri işçilere “Seçimden dolayı işlerin azaldığını ve izinlerin başladığı” yönünde açıklama yaptı. Bir aydır işten atılmaların da devam ettiğini söyleyen işçiler, geleceğe kaygıyla bakıyor. İşten atmalar ve izin dayatılması nedeniyle işçiler, hükümetin “Ekonomi büyüyor” şeklindeki açıklamalarına da tepki gösteriyor.

Siparişler yoğun olduğunda gece gündüz çalıştıklarını belirten işçiler, işler biraz azaldığında faturanın hemen kendilerine çıkarıldığını söyledi. Patronların kâr hırsı ve hükümetin yanlış politikalarının ceremesini kendilerinin çektiğini dile getiren Hema işçileri, yeni imzalanan ve öncekilere göre olumlu karşıladıkları MESS sözleşmesinin etkisinin de bittiğini dile getirdi: “Aldığımız zamlar, üstünden iki ay geçmeden eridi. Zamlar, vergiler işinin belini kırıyor.”

TÜRK METAL-PATRON DAYATTI İŞÇİ REDDETTİ

“Sözleşme sonrasında sözleşme farklarının yatırılmayacağı söylentileri ortaya çıktı. Hema yönetimi işler iyi olmadığından dolayı sözleşme farklarını daha sonra taksitle yatırılmasını önerdi. Sendika da buna razı olmuştu. Sendika işçilerle yaptığı toplantıda patronun önerisini sununca tepki gördü. Bütün işçi karşı çıktı. Hemen farklar ödendi. Demek ki birlik olunca hakkımızı alabiliyoruz” diyen işçiler, “Hak aramak için de, seçimde de ortak hareket etmeliyiz” çağrısı yaptı.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 23:22

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