MHP'li başkan, İYİ Parti'den aday adayı oldu

Manisa Alaşehir’de görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Manisa Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, görevinden istifa ederek İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifası ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

Karaçoban, "7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibarıyla bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket, yeni bir heyecanla İYİ Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu darboğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 20:19

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