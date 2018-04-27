Milletvekili aday adayı, CHP'li Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Milletvekili adayı olmak isteyen bir şahıs 'Adayım ve çok zor durumdayım' diyerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü.

CHP Genel Merkezinden düzenlenen toplantı esnasında milletvekilliğine aday olmak istediğini belirten bir şahıs, "Adayım ve çok zor durumdayım" diyerek CHP'li Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Toplantı sırasında sırasında kendisini CHP ilçe başkanı olarak tanıtan bir kişi, "Adayım ve çok zor durumdayım" diyerek Tezcan'ın üzerine yürüdü. Partililer ve güvenlik görevlilerinin Tezcan'ın üzerine yürüyen şahsı dışarı çıkarmasının ardından toplantı devam etti.

Tezcan, 24 Haziran seçimleri öncesi muhalefet partilerinin adayları üzerinden sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek "Önümüzdeki hafta içerisinde güzel haberler vereceğiz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 12:37

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