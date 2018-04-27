IŞİD'in Deyrezzor komutanı İzmir'de gözaltına alındı

İzmir'deki IŞİD operasyonunda, örgütün Deyrezzor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. dahil 4 kişi yakalandı.

IŞİD’in Suriye’deki komutanlarından olduğu belirtilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin IŞİD’in Suriye'nin Deyrezzor vilayeti ve çevresinin komutanı olduğu belirtildi.

Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017’de 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi'ye yakın isimlerden Saddam Cemal'in akrabası olduğu iddia edildi. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 09:44

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