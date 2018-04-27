CHP’de Yılmaz Büyükerşen ve İlhan Kesici gündemde

CHP'de 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı arayışı sürüyor. Son kulislere göre İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen'in isimleri öne çıkıyor.

24 Haziran seçimlerinin takvimi netleşirken partilerin cumhurbaşkanı adayı arayışına dair trafik de hızlandı.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP’de İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen isimleri konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yapılan kapalı grup toplantısında, partisinin cumhurbaşkanı adayını, “Her şeyden önce tarafsız olmalı, herkesi kucaklamalı, yargı sisteminde hukuka ve parlamenter demokrasiye dönüşü sağlamalı. Ekonomiyi bilmeli, bir başarı öyküsü olmalı ve kavgadan taraf olmamalı” sözleriyle tanımladığı Kesici ve Büyükerşen’in bu profile uyduğu belirtiliyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ise Büyükerşen’in adaylığı ile ilgili ‘yaşlı’ olduğuna ilişkin partiden itirazlar geldiğini belirterek, “Sayın Büyükerşen başarılı bir isim, siyaset dünyasında bir duayen. Dolayısıyla yaşlı olarak eleştirilmesi haksızlık” dedi.

'ADAYIMIZ ERDOĞAN'A LAF YETİŞTİRMEYECEK'

Kılıçdaroğlu’nun “Bizim cumhurbaşkanı adayımız çok miting yapmayacak, Tayyip Erdoğan’a laf yetiştirmeyecek, kavga etmeyecek. O herkese eşit mesafede duracak. Kavga edilecekse ben edeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri “Büyükerşen’i işaret ediyor” yorumunun güçlenmesine yol açtı. (HABER MERKEZİ)

‘Demokrasi, laiklik, barış için seferber olmalıyız’

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 08:21

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