İpe Koşan Çocuklar, İşçi Filmleri Festivali’nde

Çekimleri Antep'te yapılan ve çocuk işçiliği anlatan 'İpe Koşan Çocuklar' isimli kısa film, İşçi Filmleri Festivali’nde gösterime girecek.

13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali bu yıl “Sessizlik Sadece Sinemada Güzeldir” başlığı ile 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 65 uzun ve kısa metrajlı film İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da ücretsiz olarak gösterilecek.

Yalova’da öğretmenlik yapan İrfan Kayaş ve Nurhayat Yılmaz çiftinin birlikte çektikleri, çocuk işçiliği anlatan “İpe Koşan Çocuklar” isimli kısa filmi de festival kapsamında gösterimde olacak. Filmi 2017 temmuz ayında Gaziantep’in şehir merkezinde, Sulu Mağara denilen yerde çektiğini ifade eden İrfan Kayaş, filmin gösterime değer görülmesinin kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi. Festivalin ülkede artan çocuk işçiliği konusuna duyarlılık göstermesinin önemli olduğunu belirten Kayaş, filmde çocuk işçilerin çalışma şartlarını ve üretim süreçlerini gerçekçi bir gözlemle kameraya yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

“İpe Koşan Çocuklar” kısa filmi festivalin İstanbul programında 3 Mayıs’ta saat 19.15’te Tarabyaüstü Halkevinde, 5 Mayıs’ta saat 12.25’te Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkez Güney Salonu’nda gösterilecek. (Yalova/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 19:24

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