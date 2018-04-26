İzmir’de OHAL, demokrasi ve seçimler konuşulacak

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, ‘OHAL, Demokrasi ve Seçimler’ konulu panel düzenleyecek.

Buca Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL, Demokrasi ve Seçimler başlığı adı altında panel düzenleyecek. 24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaların yürütüleceği panellerden biri ise İzmir’de gerçekleşecek.

Buca Emek ve Demokrasi Güçlerinin düzenlediği ‘OHAL, Demokrasi ve Seçimler’ konulu panele CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ile Demokrasi için Birlik adına EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar konuşmacı olarak katılacak.

Panel Buca’da Altınsaray düğün salonunda, 28 Nisan Cumartesi günü saat: 13.00'te yapılacak. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 16:46

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