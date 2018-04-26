Tekel bayileri kepenk kapattı: Dayanacak gücümüz kalmadı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00’de başlayan alkol satış yasağının 24.00’e uzatılması için 1 günlük kepenk kapattı.

Bakırköy Özgürlük Meydanında bir araya gelen Türkiye Tekel Bayileri Platformu üyeleri, 2013 yılından beri uygulanan 6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasaya karşı eylem yaptı. Burada konuşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Erhan Kemer, “Bizler bu ülkede vergisini veren, ticaretini yapmaya çalışan tekel bayileriyiz. Son 10 yılda sayımız ciddi bir oranda azalmıştır. Buna karşılık her köşe başında faaliyet gösteren zincir market sayısında son 1 yılda yüzde 13 artış sağlanmıştır” diye konuştu.

“Artık dayanacak gücümüz kalmamıştır” diyen Kemer kepenk kapatma gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

“*Saat 22.00’de uygulanan alkol satış yasağının saat 24.00’e uzatılması için,

*Haksız rekabet içinde kaybolan küçük esnaf için,

*Alkol satış yasağı sebebiyle 22.00’den sonra alkol vermediğimiz müşterilerin şiddetine ve hakaretine maruz kaldığımız gibi kolluk kuvetleriyle de karşı karşıya kaldıgımız için,

*Her sene sigara ve alkole uygulanan zamdan dolayı sahte içki ve kaçak sigaralara artan rağbet yüzünden, kırmızı ışıkta geçip insanların canına kasteden sürücü 235 TL, uyuşturucu madde satarak insanların sağlığını hayatını tehlikeye atan şahıslar 167 TL ceza öderken, vergisini ödeyip üretimi tamamen yasal olan ürünlerimizi sattığımızdan dolayı ceza almamak için,

*Vergisini ödeyip sattıgımız bir biradan dolayı aldıgımız ceza 37 bin lirayken, sokak aralarına kadar giren zincir marketlerin uygulamış olduğu fiyat politikaları yüzünden bu haksız rekabet ortamında mücadele gücümüz kalmadığı için,

*Saat 22.00’den sonra alkol satış yasağını fırsata çevirmek isteyen art niyetli kişiler esnafı sivil polisiz diye kandırdığı için,

*Silah yakalatmak ufak para cezası ama 22.00’den sonra alkol satarken yakalanmak 37 bin TL olduğu için,

1 gün kepenk kapatıp, dur diyoruz.”

YASANIN TEMEL AMACI MODERN SOSYAL YAŞAMIN TASFİYESİ

Esnafın ağır vergi yükü, fonlar ve harçlarla ezildiğine dikkat çeken Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer, yasa ile getirilen yasaklar ve ağır para cezası ile esnafın iflasın ve yıkımın eşiğine geldiğini belirtti. Bu yasanın temel amacının modern sosyal yaşamın tasfiyesi olduğunu belirten Ataçer, “Bu düzenlemeden etkilenen sadece küçük esnafımız değildir. Düzenleme, toplumun tüm kesimlerinin yeme, içme kültürünü ve sosyal yaşam anlayışlarını derinden etkilemektedir” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Tekel bayileri kepenk kapatıyor: Alkol yasağı esnetilsin

Tekelciler isyanda: At eti cezası 8 bin lira, 1 biranınki 37 bin lira

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 19:57

www.evrensel.net