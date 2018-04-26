İş cinayeti ve meslek hastalıklarına karşı 28 Nisan yürüyüşüne çağrı

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları ve aileleri, 28 Nisan'da "İş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas günü ilan edilsin" talebiyle yapacakları yürüyüşe çağrı yaptı.

ÖNCE TOPLANTI SONRA YÜRÜYÜŞ

28 Nisan günü önce iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının nasıl durdurulabileceğine ilişkin dair öneri ve görüşler 14.00-18.00 , Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kült ür ve Sanat Evi’nde olacak. Toplantı bitimi, saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde buluşularak geleneksel 28 Nisan yürüyüşü gerçekleştirilecek. Sosyal medya duyuruları için; Twitter üzerinden #28N18 etiketi kullanılacak. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 12:00

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