Adana'da iş cinayeti: Yük asansörünün altında kalan işçi öldü

Adana'da kuru yemiş deposunda yük asansörünün altında kalan Suriyeli işçi Hammed Habbesi yaşamını yitirdi.

Adana'da kuru yemiş deposunda halatı kopan yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan kuru yemiş deposunda çalışan Suriyeli Hammed Habbesi (21), halatı kopan yük asansörünün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Habbesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Habbesi'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İş yerine gelen işçinin yakınları büyük bir acı yaşadı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin hazırladığı rapora göre 2018 yılının mart ayında en az 122 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yılın ilk 3 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 394. (Adana/AA)

Mart ayında en az 122 işçi yaşamını yitirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 11:31

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