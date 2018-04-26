Manisa'da atın minibüsün arkasına bağlanarak koşturulması tepki çekti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde atın, minibüsün arkasına bağlanarak koşturulması tepki çekti. Aracı bir çocuğun kullandığı görüldü.

Nermin UÇTU

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, atın, hareket halindeki minibüsün arkasına bağlanıp, koşturulması tepki çekti. Trafikteki bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, atın koşmakta zorluk çektiği ve aracın sürücüsünün de çocuk olduğu görüldü.

Manisa'da, 24 Nisan günü, Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde çekilen görüntü, büyük tepki topladı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlanarak, götürülen atı görenler, şaşkınlık yaşadı.

Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde minibüsün arkasına iple bağlanan atın ilerlemekte güçlük çektiği ve zaman zaman yere düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.

Araç yolunda trafiğe rağmen atı koşturarak, gitmeye devam eden sürücü, arkasından gelen aracın kendisini görüntülediğini görünce durakladı.

Fotoğraf: DHA

Görüntülerde, minibüsün sürücüsünün de çocuk olduğu görülürken, diğer sürücüler olaya tepki gösterdi. (Manisa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 09:37

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