Tarihçi Ayşe Hür: 'Erken' ve 'baskın' değil seçimin gasbedilmesidir

Tarihçi-Yazar Ayşe Hür, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elif ÇETİNER

AKP ve MHP’nin aldığı baskın seçim kararını ve kendisine verilen cezayı değerlendiren Tarihçi Ayşe Hür, mevcut iktidarın yönetememe krizi içinde olduğunu ve yönetimi yeniden şekillendirmek için çıkış yolu olarak seçimi kullandığını söyledi.

‘BASKIN DEĞİL SEÇİMLER GASBEDİLMİŞTİR’

“Erken” ve “baskın” seçim gibi tanımlamaların mevcut duruma göre yetersiz kaldığını ifade eden Hür, “Bu baskın falan değil, Cumhurbaşkanı seçimlerinin gasp edilmesidir. Temsili demokrasi tarihin hiçbir döneminde gerçek anlamda halkın derdine derman olmadı; ama en azından rol dağılımına izin verilirdi. Alınan bu son karar ile temsili demokrasinin hiçbir unsurunun olmadığı, iktidarın tayin ettiği kişilerin istenen role uygun oynadığı bir tiyatroya dönüştüğünü düşünüyorum” dedi.

Erken seçim için süreç nasıl işleyecek?

‘KHK VE OHAL BİLE YETMEMİŞ ANLAŞILAN’

İktidarın genel hatları ile bir kriz içinde olduğunu söyleyen Hür, alınan seçim kararının ekonomik verilerin tahammül edilemeyecek kadar kötü olduğunu gösterdiğini ifade etti. Savaş masraflarının karşılanması, TL’nin değerini korumak, insanlara iş sağlamak gibi alanlarda bir daralmanın olduğunu ifade eden Hür, “İnşaata dayalı sıcak paranın döndüğü sektör son demlerini yaşıyor. 260 bin müteahhittin iflas ettiği sektöre yansıyan birkaç rakam sadece. Sonuç olarak, bu seçim iktidar için hayat memat meselesi halini aldı. Uzun zamandır tüm yönetim organlarını eline tutan iktidar, KHK, OHAL ile birlikte hukuksuz bir şekilde her istediğini elde edebiliyordu; ama anlaşılan o ki bu bile yetmiyor artık. Seçim tiyatrosu ile dikkatlerin dağıtılması gerekiyor ya da geriye kalan birkaç bağımsız kurumu da kendine bağlanmasını planlıyor olabilir” şeklinde konuştu.

‘CUMHURİYERİYET DEĞİL OSMANLI HAYALİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 hedeflerini artık göz ardı ettiğini söyleyen Hür, “Erdoğan 2023 sembolizmini artık önemsemiyor. 5 yıl sonra artık Türkiye Cumhuriyeti kavramlarını değil, Osmanlı üzerinden kavramsallaşmaya başladığını göreceğiz. İktidarın Abdülhamit döneminin geniş sınırlarına ulaşma hayali var. Yeni Osmanlı kavramlaştırması üzerinden yaptığı konuşmalarda artık tarihlere değil söylemler üzerinden ilerleyen bir iktidar karşımızda” ifadelerini yer verdi.

‘FİKRİNİ SÖYLEYEN HERKESİN ALDIĞI ASGARİ BİR CEZA’

Son olarak kendisine verilen hapis cezasını değerlendiren Hür şunları söyledi: “Türkiye’de iktidara muhalefet olan herkes bir şekilde göz dağı verilerek korkutuluyor. Çeşitli yöntemlerle müdahale ediliyor. Benim payıma da son derece mütevazi olarak algılayabildiğim bir ceza verildi. 5 yıl içinde suç işlemezsem cezamın kalkacağı söylendi; ama ben zaten tanımlamada bulunurken suç işlemedim. Tanımlama yaparken bir örgütün yaptığı eylemleri anlatmaya çalıştım ve 20 taneye yakın attığım tweet ile eleştiri sunmuştum. Beni PKK cezalandırsaydı anlardım ama devletin beni onları yeteri kadar eleştirmediğim için cezalandırması bir ironidir. Bu da suç ceza hukukunun ne kadar absürt bir hal aldığını gösterir. Benim bu korku ve endişlerle hayatıma devam etmem söz konusu değil. Yaşantıma devam edeceğim. Bu güne kadar ne söylediysem yine söylemeye devam edeceğim. Bu kadar ağır bedel ödeyen insanlar varken benim bu konuda gündeme gelmem abes bir durum. Bu ülkede yaşayan, düşünen, fikrini söyleme cesareti gösteren herkesin asgari de olsa bu cezayı alması kaçınılmaz” sözleri ile tepkisini dile getirdi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 10:31

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