‘Ahmet Davutoğlu seçimlerde aday olmayacak’ iddiası

Erken seçime ilişkin henüz bir pozisyon almayan Ahmet Davutoğlu'nun milletvekili adayı olmayacağı iddia ediliyor.

AKP kulislerinde, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçimlerde aday olmayacağı konuşuluyor.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre Davutoğlu, AKP’nin dünkü grup toplantısına katılmadı. Eski Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay da grup toplantısında yer almadı.

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, önceki gün adı cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Abdullah Gül’le görüşmüştü. Görüşme talebinin Gül’den geldiği belirtilmişti. Siyasete Gül’le birlikte giren Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, Erdoğan’ın Bülent Arınç’ın ardından Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor. Davutoğlu sürece ilişkin henüz net bir pozisyon almadı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 09:57

www.evrensel.net