İstanbul’da kamu arazileri peşkeş mi çekiliyor?

İBB’nin önceki dönem CHP Meclis Üyesi olan İbrahim Doğan, Özelleştirme İdaresinin adeta satış ofisi gibi çalıştığına dikkat çekti.

Eylem NAZLIER

İSTANBUL

İstanbul'da binlerce metrekare hazine arazisi satılıyor. Bunlardan ikisi Tuzla Aydınlı’da diğeri ise Kartal’da bulunuyor. Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi’nde 147 Ada, 1 parsel 19 dönüm ve aynı mahallede 154 ada, 1 parsel 18 dönüm kamu arazisi satışa çıkarıldı. Aynı zamanda Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde, 2796 ada, 366 parselde bulunan 26 dönüm kamu arazisi AKP Hükümeti tarafından hızla satışa çıkarıldı. Kartal’da bulunan 366 parsel ile ilgili imar plan tadilatına yapılan itirazlar sonuçlanmadan, 30 Nisan 2018 tarihinde 63 dönüm arazi Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından Ankara’da ihale usulüyle satılacak. Konuyla ilgili gazetemize konuşan İnşaat Mühendisi ve İBB’nin önceki dönem CHP Meclis Üyesi olan İbrahim Doğan, AKP eliyle kamu arazilerinin satılarak, yaşam alanlarının yok edildiğine dikkat çekti.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin satış ofisi gibi çalıştığına dikkat çeken Doğan, “Bunu hükümet örgütlüyor. Satışa çıkarılan yerlerden biri de Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde bulunan fuar alanı olarak planlanmış arazi. Özelleştirme idaresi tarafından ihale edilen bu arazi için 30.04.2018 son müracaat tarihi olarak ilan edilmiş. Kartal’da bulunan arazi ise taş ocaklarının bulunduğu yerde. Burada ticaret, konut ve rezidanslar yapılacak. Bina yükseklikleri 80 m ile 100 m arasında. Kartal Merkez Nazım İmar Planları içerisinde 366 dönümlük bu parsel taş ocaklarıyla birlikte kamusal alanlara ayrılsın diye boş bırakılmış. 15000 Kartal Merkez Nazım İmar Planlarında açıkça belirtilmiş. Taş ocaklarının olduğu alan, donatı alanı olarak hesap edilerek boş bırakılmıştır. Burada hastane olması nedeniyle yüksek katlı yapılar yapılması, imara açılması buradaki trafiği olumsuz yönde etkileyecek, yoğunluk getirecektir. Donatı alanı azaltacağı için itiraz edilmiştir. Plan ilkelerine aykırıdır” dedi.

YASALARA AYKIRI, KABUL EDİLEMEZ

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde nüfusun az, yapılaşmanın seyrek ve doğal alanlarının bulunduğu alanlar olduğuna dikkat çeken Doğan “Buranın da yapılaşmaya açılacağının bir işaretidir. Doğal alanların yok olacağı anlamını taşıyor. Bu satışları bölge halkına sordular mı? Hükümet kendi başına buyruk hareket ediyor. Hız kesmeden bu doğal alanları ve kamu alanlarını önce imara açıyor daha sonra da yasalara aykırı bir şekilde ihale ediyor. Çünkü bu planlara yapılan itirazlar sonuçlanmamış. Fuar alanı ve ticaret alanı kime hitabet edecek, orada nüfus yok. Orada yapılaşmanın önünü açacak, betonlaşmanın önünü açacak” değerlendirmesinde bulundu.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 20:09

www.evrensel.net