Tarihçi Mehmet Bayrak: Kürtler artık AKP'yi tanıyor

Kürt Tarihi ve Kültür Araştırmacısı Mehmet Bayrak, uygulanan politikalar ve MHP ittifakı nedeniyle Kürt seçmenin AKP’den kopacağını söyledi.

AKP-MHP ittifakının almış olduğu baskın seçim kararını değerlendiren Kürt Tarihi ve Kültür Araştırmacısı, Tarihçi Mehmet Bayrak, son yıllarda uygulanan politikalar ve ardından gelen MHP ittifakı nedeniyle Kürt seçmenin AKP’den kopacağını söyledi. Kürtlerin AKP’yi artık iyi tanıdığını söyleyen Bayrak, Kürtlerin her zamankinden daha çok birbirine yaklaştığını söyledi.

AKP’nin Kürtler nezdindeki imajının en son Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki bağımsızlık referandumu sonrasında attığı adımlarla netleşmeye başladığının altını çizen Bayrak, “Rejimleri ne olursa olsun mesele Kürt meselesi olduğunda bir araya geliyor, bu hakim güçler. Bunların hami devletleri Amerika ve İngiltere idi. Aydınlanmacı Kürt hareketi bunu biliyor ama toplumun dimağından silinmişti bu gerçeklik. Son gelişmelerle, Kerkük ve Efrin’le birlikte bu hafıza yeniden canlandı. Bunu gördükleri için seçimlerdeki eğilimin de bu yönlü olacağını düşünüyorum. İktidar partisi genellikle İslam’ı ön plana çıkarıyordu. Ama MHP buna eklemlenince Kürt toplumu bunun bir Türk-İslam’ı olduğunu gördü. Dolayısıyla Kuzey Kürtlerinin de seçimde bunu mutlaka değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.

Bu politikaların Kürt seçmeni HDP’ye yönlendireceğini söyleyen Bayrak, “Dindar Kürt toplumu iktidarın bu yüzünü gördükten sonra daha çok HDP’ye yüzünü dönecektir.

Bunun ipuçları var. MHP ittifakı bunlar çarşıdaki pirince giderken evdeki bulgurdan olma gerçeği ile karşı karşıya. Çünkü gerçek kimliği ortaya çıktı. Eskiden kamufle ettiği İslam kimliği Türk İslam kimliğine düşünüyor. Bu yüzden Kürt seçmenin AKP’den uzaklaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu ittifak AKP’nin gerçek yüzünü de ortaya çıkardı” diye konuştu. (Ankara/MA)

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