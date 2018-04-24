Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta şehrinde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 5 polis yaşamını yitirdi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin merkezi olan Ketta şehrinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 5 polis yaşamını yitirdi. 7 polisin ise yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre bombalı saldırganlardan biri kendini havaalanı yolu üzerindeki bir polis aracının yanında kendini patlattı.

Açıklamaya göre, Ketta’nın doğusunda bulunan bir sınır muhafıza merkezinde ise bombalı saldırgan olduğu şüphesiyle iki kişi üzerindeki bombaları patlatmadan öldürüldü.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Son yıllarda Afganistan sınırı olan Belucistan eyaletinde, özellikle de Ketta şehrinde yaşanan çatışmalarda 2200’den fazla kişi yaşamını yitirdi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 17:55

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