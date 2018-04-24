Diyarbakır'da geçici iş için 5 saatte 5 bin kişi başvurdu

6 ay süreyle asgari ücretle çalışılacak geçici iş için 5 saatte 5 bin kişi başvurdu. 4 bin kişi alınacak iş için başvurular cuma günü son bulacak

Diyarbakır'da, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe alınacak 4 bin kişi için, 5 saatte 5bin kişi başvurdu. Kurum önünde uzun kuyruklar oluşurken, başvuru süresinin cuma günü sona ereceği belirtildi.

İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında 6 ay için asgari ücretle alınacak 4 bin işçi için başvurular bugün başladı. Sabahın erken saatlerinde kurum önünde beklemeye başlayanlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kadın- erkek, genç- yaşlı binlerce kişi, saatlerce sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Başvurular sabah saat 08.00'den itibaren alınmaya başlandı. Yetkililer, ilk 5 saatte, saat 13'e kadar, yaklaşık 5 kişinin başvurduğunu, bu sayının hafta sonuna kadar 30 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

​Kentte istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu belirten başvuru yapanlar, yetkililerden iş olanaklarının yaratılması ve yeni fabrikaların kurulması için çalışma yapmalarını istedi. (DHA)

Fotoğraf: Canan Altıntaş/DHA

4 bin kişinin alınacağı geçici iş için 30 bin kişinin başvurması bekleniyor

Fotoğraf: Canan Altıntaş/DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 14:32

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