6 ETHA çalışanı tutuklu: Haber takibi suç sayıldı

Toplam 6 çalışanı tutuklu bulunan ETHA’nın Haber Müdürü Derya Okatan, basına dönük yönelimlerle halkın haber alma hakkının gasbedildiğini söyledi.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Editörü Semiha Şahin ve Muhabirleri Pınar Gayıp ile Adil Demirci 13 Nisan’da İstanbul’da yapılan polis operasyonu ile gözaltına alındı. Demirci, 17 Nisan’da, Gayip ve Şahin ise 19 Nisan’da “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte 6 çalışanı cezaevinde tutuklu bulunan ETHA’nın Haber Müdürü Derya Okatan, en son tutuklanan Şahin, Gayip ve Demirci’ye dönük yöneltilen suçlamaların temel olarak sosyal medyada yaptıkları paylaşımlara dayandırıldığını söyledi.

‘YÜZLERCE GAZETECİYE TERÖRİST DİYORLAR’

Okatan, özellikle tutuklanan Editör Semiha Şahin’in dosyasına dikkat çekti. Şahin’in soruşturma dosyasında, takip ettiği eylemlere sanki katılmış gibi gösterildiğini vurgulayan Derya Okatan, şunları belirtti: “Rojava’da IŞİD gibi vahşi bir örgüte karşı savaşanların cenazelerini takip için gitmiş arkadaşımız. Haber takibi için gittiği bu cenazelerde arkadaşımızın fotoğrafları çekilmiş. Polis de dosyaya eylemci olarak koymuş. Ancak çok açık ki Semiha orada haber takip ediyor. Boynunda fotoğraf makinesinin çantası var. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Kaldı ki o fezlekeleri hazırlayan polislerin de bunu bilmediğini zannetmiyorum. Bunlar çok net bir şekilde biliniyor.”

Cezaevlerinde bugün 180’in üzerinde gazetecinin bulunduğunu hatırlatan Okatan, “Yüzlerce gazetecinin tamamına ‘Hayır gazeteci değiller’ deniliyor. Hükümet bu söylemin arkasına sığınıyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz. Sadece Pınar, Semiha ya da Adil değil tüm arkadaşlarımız sadece gazetecilik faaliyetlerini yerine getirdikleri için hapishanedeler. Hukuksuz ve haksız bir karar. Şu anda çok ciddi bir haksızlıkla karşı karşıyayız” dedi.

Tutuklanan gazetecilerin müdafisi olan Ezilenlerin Hukuk Bürosu Avukatı Gülhan Kaya da, müvekkillerin dosyalarına konulan sosyal medya paylaşımlarının birçoğunun bağlı çalıştıkları Etkin Haber Ajansının servis ettiği haberlerden oluştuğunu belirtti.

Tutuklanan ETHA çalışanlarının avukatları olarak müvekkillerinin hapishane süreçlerini de takip etmeye devam edeceklerini belirten Av. Kaya, basın özgürlüğü için herkesi ETHA ile dayanışmaya davet etti. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 14:19

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