'Bir araya gelip alanlarda olmalıyız'

İzmit Tavşantepe'de yaşayan işsiz genç Evrensel'e yazdığı mektupta 1 Mayıs'a çağrı yapıyor.

İşsiz bir genç

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları, ben İzmit’in Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan işsiz bir gencim. Herkesin bildiği gibi 1 Mayıs yaklaşıyor. Ben de böylesi önemli bir gün için kısa bir mektup yazarak size görüşlerimi belirtmek istedim.

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, ülkemizde son yıllarda hakları savunulması gereken işçilerin, saygıyı ve sevgiyi hak eden ve emek veren işçilerin, emekçilerin değil, bozguncuların ve fırsatçıların günü olmaya başladı. Her şeyden önce işçilerin isteklerinin ve taleplerinin ön planda olması gerekir. Ben bekar bir insan olarak, 1650 lira maaşla tek başıma geçinemezken aynı paraya ev geçindiren, çocuk okutan eli öpülesi emekçi aileler var. İşçilerin ve emekçilerin sıkıntılarının ve bu sıkıntılara karşı taleplerinin, yetkililer tarafından dikkate alınmasını sağlamanın tek yolu, bir araya gelebilmek ve alanlarda olabilmekten geçiyor. Yaşasın 1 Mayıs!

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 23:12

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