HÜDA PAR'dan AKP'ye tepki: Kusura bakma önce sen başlattın

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök, CHP ve İYİ Parti anlaşmasını ‘siyasi ahlaksızlık’ olarak değerlendiren AKP’ye tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök, CHP ve İYİ Parti arasında yapılan 15 vekil anlaşmasını ‘siyasi ahlaksızlık’ olarak değerlendiren AKP’ye cevap verdi. Aydın Gök, “Kusura bakma, önce sen başlattın” dedi.

İYİ Partinin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, dün CHP’nin sürpriz hamlesiyle sona erdi. CHP’den 15 vekil İYİ Partiye katıldı. Böylelikle İYİ Partinin Mecliste grup kurarak, başka şartlara takılmadan 24 Haziran seçimlerine katılmasının ve Genel Başkan Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığının önü açılmış oldu.

CHP ve İYİ Partinin bu adımı, AKP ve MHP’den sert ithamlara sebep oldu. Anlaşmanın ‘siyasi ahlaksızlık’ olduğunu iddia eden AKP’den ‘Okeye dördüncü arıyorlar’ gibi eleştiriler de yapıldı. Erken seçimde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması için çalışacağız” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 15 vekil kararını “Siyasi çürüme hali” olarak niteledi.

HÜDA PAR’ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök de eleştirilere sosyal medya üzerinden şu sözlerle yanıt verdi:

"Normal seçimlerden iki yıl önce ittifak kur. Seçimlerin zamanında yapılacağı algısı oluştur. Baskın seçim kararıyla gafil avlamaya çalış, şimdi de diğer ittifak arayışlarını siyasi ahlaksızlıkla itham et. Kusura bakma önce sen başlattın.” (HABER MERKEZİ)

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