Paris saldırısı zanlısı Salah Abdeslam’a hapis cezası

Paris'te 2015 yılında 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam, hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların zanlısı Salah Abdeslam, Belçika’daki mahkeme tarafından, Brüksel’de yakalandığı gün polise ateş açmaktan suçlu bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Fransa’da cezaevinde tutuklu bulunan 28 yaşındaki Abdeslam ve 24 yaşındaki Sofien Ayari ‘terör bağlantılı’ suçlardan 20 şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdeslam ve Ayari, 2016 yılında Brüksel'deki evlerine düzenlenen baskında polise ateş açmıştı.

Abdeslam, Paris’te 2015 yılında 130 kişinin öldüğü 368 kişinin yaralandığı saldırılarla ilgili olarak da Fransa’daki mahkemede yargılanıyor. Abdeslam, bu saldırıların hayatta kalan tek zanlısı.

Abdeslam, Brüksel’deki mahkemede hâkimin sorularını yanıtlamayı reddetti ve duruşmalara katılmadı. Hâkim, Abdeslam ile Ayari'nin ‘radikal faaliyetlerde bulunduklarını’ söyledi.

Belçika polisi, 15 Mart 2016’da Abdeslam’ın Brüksel’de dört ay saklandığı evine baskın düzenlemişti.

Polisle çıkan çatışmada evdeki üç şüpheliden biri öldürüldü, üç polis ise yaralandı.

Abdeslam ve Ayari evden kaçarken evde parmak izleri bulunan Abdeslam, baskından birkaç gün sonra Molenbeek’te yakalandı ve Fransa’ya gönderildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 12:41

www.evrensel.net