Cavaliers, Pacers’ı yenerek avantajı yeniden ele geçirdi

NBA Play-Off ilk tur serisinde Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers’ı deplasmanda yendi ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirdi.

NBA Play-Off ilk turunda Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers’ı deplasmanda 104-100 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi.

İlk yarıyı 60-50 önde kapayan Cavaliers, üçüncü maçta olduğu gibi Pacers’ın 3. periyotta kontrolü eline almasını önleyemese de bu kez son periyotta oyuna tutunmayı başardı. Bu bölümde Kyle Korver’ın üçlükleri ve LeBron James’in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Cavs, kritik maçı kazanmayı başardı. Cavs böylece ev sahibi avantajını yeniden eline geçirdi. Beşinci maç Cleveland’da oynanacak.

46 dakika sahada kalan LeBron James, 32 sayı 13 ribaunt 7 asistle oynarken Kyle Korver 18 sayı attı.

BUCKS VE WIZARDS PES ETMİYOR

Doğu Konferansı’ndaki diğer eşleşmeler de 2-2’ye geldi. Milwaukee Bucks, Boston Celtics’i Giannis Antetokounmpo’nun bitime 5.1 saniye kala kaydettiği basketle 104-102 yendi. Antetokounmpo maçı 27 sayıyla tamamlarken Celtics’te Jaylen Brown’ın 34 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Washington Wizards ise Toronto Raptors’ı 106-98 mağlup etti ve evindeki maçları kayıpsız geçerek seriye eşitlik getirdi. Wizards’ta John Wall ve Bradley Beal, toplamda 58 sayı 11 ribaunt 16 asist üretti.

SPURS SERİYİ UZATTI

Batı Konferansı’nda seriyi bitirmek için parkeye çıkan Golden State Warriors, San Antonio Spurs’e 103-90 kaybetti. Spurs’te LaMarcus Aldridge 22 sayı 10 ribauntla double-double yaparken Manu Ginobili kenardan gelerek 16 sayı 5 asistle oynadı. Seri 3-1’e gelirken beşinci maç Warriors’ın sahasında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 10:30

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