Cumhurbaşkanı aday adayı Levent Gültekin, yazılarına son verdi

Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan gazeteci Levent Gültekin, Diken'de kaleme aldığı yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı aday adaylığını açıklayan, Diken yazarı Levent Gültekin, yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

Diken'de yayımlanan "Bana müsaade" başlıklı yazısıyla yazı yazmaya son verdiğini açıklayan Gültekin, neden aday olduğunu kaleme aldı ve "Türkiye’yi dört dönmesi, köşe bucak koşturması gerektiğini" ifade etti.

Gültekin'in veda yazısından bir kısım şöyle:

"Bundan sonra, Türkiye’yi dört dönmem, köşe bucak koşturmam gerekiyor.

Hepimizin harıl harıl çalışmamız gerekiyor.

Dolayısıyla yazı yazmaya devam edemeyeceğim.

Yıllardır yazdıklarımı okuyan, paylaşan, gönül bağı, duygu birliği kurduğumuz siz okurlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bin yaşayın.

Diken ailesine, bana burada yazma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum.

referandum - sandık - İzmir

© REUTERS / OSMAN ORSAL

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İlk fırsatta, sizinle yüz yüze görüşmeyi, omuz omuza yürümeyi, yan yana koşmayı diliyorum.

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İş başa düştü.

Kolları sıvayın.

Bu işte beraberiz.

Ülkemizde bizim, hepimizin sesi yankılansın.

Bizim rüzgarımız essin.

Birlikte, ağız tadıyla, umutla, sevinçle yaşamaya başlayalım artık.

Haydi!" (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 10:00

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