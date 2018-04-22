BM önünde nükleer silah karşıtı gösteri

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası üyeleri, BM binası önünde nükleer silahlara karşı eylem yaptı.

Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde nükleer silahlar karşıtı gösteri düzenledi. Çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 130 ICAN mensubu, yarın Cenevre'de başlayacak Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na (NPT) ilişkin konferans öncesi BM'nin Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen ‘kırık sandalye heykeli’nin bulunduğu meydanda toplandı.

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ABD'YE NÜKLEER TEPKİ

Gösterinin organizatörü ICAN Nükleer Anlaşmalar Koordinatörü Tim Wright, AA muhabirine, 2 hafta sürecek NPT konferansı boyunca anlaşmanın imzalanarak yürürlüğü girmesi için lobi faaliyetleri yapacaklarını söyledi. Wright, ABD'nin elinde bulundurduğu tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, temmuz ayında 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Antlaşmaya karşı çıkan nükleer silah sahibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 21:54

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