İşçiler kendi göbeğini kendi kesmeli!

Ben Kayseri’de Çelik-İş üyesi bir işçiyim. Sendikanın 1 Mayıs’ta Adana’ya çağrı yapmasına karşılık bir şeyler söylemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz süreç belirsiz bir süreç. Her geçen gün patronların, işçilere olan baskıları artmakta. Haklarımızın gasbedildiği, işsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde bu durumları birer tehdit malzemesi haline getiren patronlar “Şartlar bu; çalışırsan, çalışmazsan kapı burada!” söylemlerini sıkça duyduğumuz bir süreç bu süreç. Sendikamız Çelik-İş işte tam olarak bu dönemde Adana da kutlayacakmış 1 Mayıs’ı! Ülkemizin bütün illerinde, işçi örgütlerine ve işçi sendikalarına ihtiyaç duyulan bu zamanlarda, her şehrin yerel işçileriyle 1 Mayıs’ı mücadele ve dayanışma alanlarına çevirmek yerine, kendilerinin çalıp kendilerinin oynadığı bu sendikacılık anlayışı işçileri, yalnız bırakmaktan başka bir şey değil. Biz işçiler olarak bunu sendikaya da üyelerine de anlatmak zorundayız. Birkaç ensesi kalının işçilere sormadan yönettiği yerler olamamalıdır sendikalar. Sendikalar biz işçilerin örgütlenme aracıdır. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesme zorunluluğu geldi de geçiyor bile. Biz işçilere mücadele eden sendikalar lazım.

Her işçi ve emekçiye kendi yerellerinde 1 Mayıs’ı kutlamakla beraber, dayanışma ve mücadele günü olarak benimsemelerine çağırıyorum.

