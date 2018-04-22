Mahkeme, güvenlik soruşturması ile ilgili emsal işe iade kararı verdi

Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesi ile işten çıkarılan bir memur, idare mahkemesine açtığı dava ile işine geri döndü.

Volkan PEKAL

Adana

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde göreve başlatıldıktan 1 buçuk ay sonra kendisine güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesi ile işten çıkarılan bir memur, idare mahkemesine açtığı dava ile işine geri döndü. Davanın görüldüğü Bursa 3. İdare Mahkemesi, Adana Valiliği tarafından hazırlanan güvenlik soruşturmasında kişinin babası hakkındaki istihbari nitelikteki bilginin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olamayacağına dikkat çekti. Davacı avukatı Sevil Aracı, bu kararın güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramaları ile somut hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan taşeron işçiler açısından da önemli olduğunu ifade etti.

‘GİZLİLİK GEREKTİREN İŞLERDE GEÇERLİ OLABİLİR’

Müvekkili hakkında hiçbir adli ya da idari soruşturma olmamasına rağmen bu şekilde memuriyetten çıkarılmasının doğru olmadığı için yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtıklarını dile getiren Aracı, “Konuyu idare mahkemesine taşıdık. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte müvekkilimin aslında kendisi ile ilgili olarak değil de babası ile ilgili olarak olumsuz istihbari bilgi verilmesinden kaynaklı olarak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığını öğrendik” dedi. İdare mahkemesi kararında hem suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi gereği kişilerin ailesinin yaptıklarından sorumlu olmayacağının belirtildiğini ifade eden Aracı, ayrıca esasen güvenlik soruşturmasının ancak gizlilik gerektirir işlerde gerekli olabileceğine dikkat çekildiğini dile getirdi. Mahkemenin çok önemli bir karar verdiğini dile getiren Aracı, “Bugün belediyede yapılacak işin hiçbir özel yönü ve önemi yokken böyle bir araştırma yapılması mantık çerçevesinde dahi kabul edilebilecek bir şey değildir. OHAL sürecinde binlerce kişi bu şekilde güvenlik soruşturmaları ile mağdur edildi. Yapılan bu hukuka aykırı uygulamaların yargı kararıyla da olsa kaldırılması önemlidir. Bu örneklerin çoğalacağını umuyoruz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 16:52

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