Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Hava sıcaklıkları, Ankara'da 27, İstanbul'da 26, İzmir'de 30, Antalya'da 27, Samsun ve Erzurum'da 20, Diyarbakır'da 28 derecelere ulaşacak.

Hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdu terketmesiyle, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde artarak gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünün yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının Ankara'da 27, İstanbul'da 26, İzmir'de 30, Antalya'da 27, Samsun ve Erzurum'da 20, Diyarbakır'da 28 derecelere ulaşması bekleniyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 16:32

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