Kafasına dipçikle vurulan Turan: Benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın

Hakkari'de 23 Nisan 2009'da, kafasına dipçikle vurulan ve o dönem 14 yaşında olan Seyfullah Turan polisin gerekli cezayı almasını istiyor.

Hakkari’de, 2009 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda bir özel harekat polisinin kafasına silah dipçiği vurularak ağır yaraladığı Seyfullah Turan, 9 yıldır yaşadığı travmayı atlatabilmiş değil. Turan, “Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum” dedi.

Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla Hakkari’de, 23 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen eylem sırasında B.t. adlı özel hareket polisinin, henüz 14 yaşında iken kafasına silah dipçiği ile vurarak ağır yaralaması nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan Seyfullah Turan, bugün 23 yaşında. Yaşadıklarının üzerinden 9 yıl geçen Turan, hala o günü unutamadığını söyledi.

O gün sadece top oynamak için o alanda olduğunu anlatan Turan, “Bir anda başıma bir darbe alarak yere yığıldım. Ben sadece o anı hatırlıyorum. Uyandığımda ne olduğunu hatırlamadım. Olayın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen, sağlık durumun düzelmedi. Bu olaydan sonra kekeleyerek konuşmaya başladım. Sağlığım kötüleşti ve şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı. Akşamları uyuyamıyorum. Başım ağrıyor ve gözlerim şişiyor” dedi.

‘UMARIM GEREKLİ CEZAYI ALIR’

“23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı” gibi bir günde ölümden döndüğüne dikkat çeken Turan, “Benim yaşadıklarımı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Çocukların bayramları güzel geçsin istiyorum. Bayramlarda çocukların eğlenmesini, gülmesini istiyorum. Çocuklara darp ve ceza yerine hediye verilsin istiyorum. Beni bu hale getiren polise daha önce beş ay hapis cezası verildi. Ancak dosya bozuldu ve yargılama yeniden yapılacak. Umarım beni bu hale getiren polis gerekli cezayı alır” diye konuştu. (Hakkari/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 13:20

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