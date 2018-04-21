Gazetecilerle dayanışma amaçlı açıklama yapıldı: Serbest bırakın

Gazeteciler, tutuklu meslektaşlarıyla dayanışma amacıyla Galatasaray Meydanında basın açıklaması yaptı.

İstanbul Özgür Basın Platformu, tutuklu gazetecilerle dayanışma amaçlı basın açıklaması düzenledi. Galatasaray Meydanı'nda yapılan açıklamaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), insan hakları savunucuları, Cumartesi Anneleri ve çok sayıda kişi destek verdi. “Tutuklu gazetecilere özgürlük” pankartı açılarak, “Gazetecilik suç değildir” ve “ Basın susturulamaz” dövizleri ile tutuklu gazetecilerin fotoğrafları taşındı.

Eylemde konuşan TGS Genel sekreteri Mustafa Kuleli, “Türkiye karanlık günlerden geçiyor. Her gün arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Böyle koşullarda baskın seçime gidiyoruz” dedi. Kuleli, “Tek ses tek renge sığmaz Türkiye. Türkiye tek adamdan daha büyüktür. Özgür basının neferleri olarak bunları söylemeye devam edeceğiz” diyerek tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri de, gazetecilerin tutuklanmasını ve gazetelerin kapatılmasını hatırlatarak, “Gerçek ile toplum arasındaki bağı koparmak istiyorlar. Biliyorlar ki toplum ile gerçek koparılırsa daha iyi yönetilirler” diye konuştu. Düşünce ve ifade özgürlüğüne sadece gazetecilerin ihtiyacının olmadığını dile getiren Yoleri, “Gazeteci arkadaşlarımızı bir an önce serbest bırakın. Gerçeği bilmek istiyoruz gerçeğin bizden saklanmasını istemiyoruz” dedi.

'27 ARKADAŞIMIZ TUTUKLANDI’

Basın açıklamasını yapan TGS Kadın Komisyonu Üyesi Seyhan Avşar, basına yönelik baskıların her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekti. Cezaevlerınde bulunan gazeteci sayısının 180’e ulaştığını hatırlatan Avşar, şöyle devam etti: “Tutuklu bulunan gazetecilerin özgürlüğüne kavuşması için alanlarda mücadele ederken, her gün yeni bir meslektaşımızın tutuklanmasına tanıklık ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda önce Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne ve Gün Matbaacılık’a TMSF tarafından el konularak, çalışanlarının evlerine polis baskın düzenlendi. Günlerce gözaltına tutulan 27 arkadaşımız daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 15:32

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