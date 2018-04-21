Ankara'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ankara Keçiören'de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtaki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Ankara Keçiören'de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtaki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si ise yaralandı.

Keçiören ilçesi Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZT 387 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 4 kişiden sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişi ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayda ölen ve yaralanan kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı. (AA)

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