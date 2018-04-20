Almanya’da Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılmasına tepki

Almanya'nın Köln kentindeki Ermeni Soykırımı anıtının, belediye tarafından kaldırılması tepkilere neden oldu.

Almanya'nın suç ortaklığını ortaya koymak için Köln’de dikilen Ermeni Soykırımı anıtı, belediye tarafından kaldırılınca Almanyalı aydınlar anıtın kaldırıldığı yerde basın açıklaması yapma kararı aldı.

Anıtın katliamda rolü bulunan dönemin Alman imparatoru Kayser II. Wilhelm’in Hohenzollernbrücke’nin Deutz tarafından bulunan atlı anıtının karşınsa dikildiğini ifade eden aydınlar, belediyenin anıtı kaldırmakla Ermeni soykırımını inkar edenleri cesaretledirdiğini söyledi.

Bu arada belediyenin kaldırdığı anıtı Köln Protestan Kilisesi, anıtı kendi binasında bir yere koymayı önerdi. Ancak anıtı yapan inisiyatifin sözcüleri, belediyenin hatasını düzelterek anıtı ilk konulduğu yerde götürülmesini istediler.

Ermeni Soykırımın yıl dönümü olan 24 Nisan’dan bir gün önce anıtın kaldırıldığı yerde basın açıklaması yapılacak. Açıklamayı yapacak olanlar arasında tanınmış yazar Günther Wallraff da yer alacak. Açıklama saat 12.00’de yapılacak.

Öte yandan Köln İdare Mahkemesi, “Soykırım anıtının” kaldırılmasını önlemek için yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Mahkeme karara gerekçe olarak kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi için gerekli özel iznin alınmamış olmasını gösterdi. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 19:04

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