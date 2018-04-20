Arsenal'de Arsène Wenger dönemi sona eriyor

Arsenal'de 22 yıldır teknik direktörlük yapan Arsene Wenger, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 22 yıldır kulübün teknik direktörlük görevini üstlenen Fransız çalıştırıcı Arsène Wenger'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Londra ekibinin resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada deneyimli teknik adama teşekkür edilirken, bu açıklamada Arsène Wenger'in sözlerine yer verildi.

‘BIRAKMAK İÇİN DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNİ HİSSEDİYORUM’

Fransız teknik adam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Takımın durumunu göz önüne aldığımda ve kulüp ile yaptığım görüşmeler neticesinde, görevi bırakmak için sezon sonunun doğru bir zaman olduğunu hissediyorum. Kulübüme, bu unutulmaz yıllarda bu takımın başında olma imkanı verdiği için minnettarım. Bu kulübü bu kadar özel yapan taraftarlara, personellere, oyunculara ve yöneticilere teşekkür ederim. Taraftarlarımızı, takımı üst sıralara taşımak için takımın arkasında durmaya çağırıyorum. Sevgim ve desteğim sonsuza kadar sürecek."

Arsène Wenger, Arsenal'in başında bulunduğu 22 yıllık süreçte 3 Premier Lig şampiyonluğu, 7 FA Cup şampiyonluğu ve 6 Community Shield şampiyonluğu kazandı. Fransız teknik adamın yönettiği Londra temsilcisi, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmiş ve Atletico Madrid ile eşleşmişti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 12:55

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