Gelinlik giydirdikleri çocukları evlilik fuarında dolaştırdılar

Van'da düzenlenen Evlilik İhtiyaçları Fuarı'nda, yaşları 5 ila 10 arasında değişen kız çocukları gelinlik giydirilerek fuar alanında dolaştırıldı.

Van'da bu yıl ilk kez düzenlenen Evlilik İhtiyaçları Fuarı'nda, yaşları 5 ila 10 arasında değişen küçük kız çocukları, bir gelinlik firmasının tanıtım yüzü olarak fuar alanında dolaştırıldı.

Çocuk yaşta evlilik ve cinsel istismar tartışmalarının yoğun yaşandığı bir dönemde Van'da Valilik, kayyım atanan belediyeler ve birçok firma tarafından düzenlenen '1. Evlilik İhtiyaçları Fuarı'nda küçük kız çocukları, düğün özel kıyafetleri giydirilerek tanıtım yüzü olarak fuar alanında dolaştırıldı.

Fotoğraf: MA

Fuarı gezen halk, çocukların üzerlerinde bir gelinlik firmasının reklamı ile dolaştırılmasına tepki gösterdi. Fuar organizasyonu yapan firmadan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. (Van/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 11:45

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