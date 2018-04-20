İşçi servisi otomobile çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Denizli'de fabrika işçilerini taşıyan otobüsün bir otomobille çarpışması sonucu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde servis otobüsü, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Acıpayam İlçesi Antalya karayolu Akalan kavşağında meydana geldi. Bir süt fabrikasına işçileri götüren Kamil Alkan yönetimindeki servis otobüsü, Ahmet Özırmak yönetimindeki otomobile çarptı. Servis otobüsü, önüne kattığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada, otomobilin sürücü Ahmet Özırmak ile yanındaki Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile servis otobüsünün şoförü Kamil Alkan, işçiler Nevriye Tosun, Halil Ömek, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nevret Dereli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Serinhisar ve Acıpayam Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak ile Cevriye Koca ve Nurten Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Elif Özırmak’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolunun Antalya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Otomobilde bulunanların, Acıpayam İlçesi Alca Mahallesi’nde ölen bir yakınlarının taziyesinden döndükleri belirtildi. (Denizli/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 08:57

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