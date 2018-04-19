Temelli: Evimizde ışık sönmeyecek gece gündüz çalışarak örgütleneceğiz

Halkların Demokratik Parti (HDP), 24 Haziran genel seçimleri için start verdiği Mersin'de halk ile bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, iktidarın duyduğu korku ile seçim tarihini erkene almasının “erken demokrasi umudunu” doğurduğu söyledi. 24 Haziran seçiminin halklar için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Temelli, “Emekçilerle, gençlerle ve kadınlarla beraber el ele vererek ceberrut sistemden kurtulmanın tek yolu bu seçimi kazanmak” dedi.

Dün itibariyle Mersin ve İzmir’de seçim startı verdiklerini dile getiren Temelli, “Bizlerin hazırlıkları tamamdır. Ama bugün endişeye kapılan ve panik içerisinde olan iktidarda olanların hazırlıklarını bilmiyoruz. Gerçi onların hazırlıkları hile ve hurdadır. Paniğe kimler girer, seçimi kaybetme korkusu yaşayanlar girer. Çünkü biliyorlar ki seçimi kaybederlerse yaptıklarından dolayı yargılanacaklar” diye konuştu.Temelli, “Seçimin erken olması, erken demokrasi umudunu da doğurmuştur. Ben buradan tüm Türkiye halklarına, bu haklarına sahip çıkma konusunda çağrı yapıyorum. Seçmen hakkını gasp edecek bir şaibeli yasa ile OHAL koşullarında bir seçime gitmeye karşı, bir demokrasi mücadelesinde buluşmayı ve bu vesile ile de bir kez daha dile getiriyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:04

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